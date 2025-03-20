"Европа скоро развалится"

Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его мнению, Европе нужно новое руководство, которое не выстраивает собственную власть, а укрепляет Европу наций. Орбан считает, что из Еврокомиссии "необходимо удалить сеть агентов Сороса", а из Европарламента - "коррумпированных лоббистов", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Орбан заявил, что в Брюсселе "понадобится чистка", которую "проводят наши друзья в Америке".

До этого премьер Венгрии заявил, что лидеры Европейского союза не хотят помогать Украине, они хотят ее колонизировать и ради этого требуют от нее продолжения конфликта с Россией.

По его словам, европейские страны "с головой окунулись" в украинский конфликт, но Венгрия не стала этого делать, выступив за мир. Сравнив руководство Евросоюза с Австрийской империей династии Габсбургов, против которой в XIX веке боролась Венгрия, Орбан подчеркнул, что нынешняя "империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать", и инструментом этой колонизации является война.