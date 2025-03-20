Последние данные по аресту Экрема Имамоглу

Обнародована последняя информация об аресте председателя мэра Стамбула Экрема Имамоглу и других руководителей муниципалитетов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету Hurriyet, в рамках двух отдельных расследований, проводимых Генеральной прокуратурой Стамбула, вынесено решение об аресте в общей сложности 106 человек, включая Экрема Имамоглу, мэра Шишли Ресула Эмре Шахана и мэра Бейликдюзю Мехмета Мурата Чалыка. В настоящее время получены показания 87 человек. На повестке дня вопрос о том, сколько дней Имамоглу останется под стражей.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что выявлен 261 аккаунт, публиковавший провокационные сообщения в социальных сетях, 37 подозреваемых были задержаны за эти публикации. Получены показания задержанных, продолжается работа по задержанию других лиц.