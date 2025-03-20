Великобритания хочет применять ядерное оружие без согласования с США

Великобритания может применить ядерное оружие без предварительного согласования с США. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на высокопоставленного представителя британского военно-морского флота, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, силы ядерного сдерживания Соединенного Королевства "полностью независимы".

В публикации подчеркивается, что в Лондоне обеспокоены возможной уязвимостью страны из-за изменений в политике администрации президента США.

Британские военные считают, что ситуация с Вашингтоном может осложнить эффективное применение ядерного потенциала для сдерживания "российской агрессии в Европе".