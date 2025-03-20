https://news.day.az/world/1738747.html Великобритания хочет применять ядерное оружие без согласования с США - СМИ Великобритания может применить ядерное оружие без предварительного согласования с США. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на высокопоставленного представителя британского военно-морского флота, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По его словам, силы ядерного сдерживания Соединенного Королевства "полностью независимы".
Великобритания хочет применять ядерное оружие без согласования с США - СМИ
Великобритания может применить ядерное оружие без предварительного согласования с США. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на высокопоставленного представителя британского военно-морского флота, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, силы ядерного сдерживания Соединенного Королевства "полностью независимы".
В публикации подчеркивается, что в Лондоне обеспокоены возможной уязвимостью страны из-за изменений в политике администрации президента США.
Британские военные считают, что ситуация с Вашингтоном может осложнить эффективное применение ядерного потенциала для сдерживания "российской агрессии в Европе".
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