Пабы в Британии на грани исчезновения

Политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера по сокращению грантов для сельской местности может привести к рекордному закрытию пабов в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Independent.

"Фонд общественной собственности, запущенный в 2021 году с целью выдачи грантов на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов к концу 2025 года, был досрочно закрыт. Поскольку количество пабов в Англии и Уэльсе находится на рекордно низком уровне, в сельских районах растет обеспокоенность [из-за этого решения]", - отмечается в материале издания.

Уточняется, что решение Стармера сократить расходы вызвали критику со стороны оппозиции. В частности, депутат парламента от Консервативной партии Британии Кевин Холлинрейк обвинил власти в "войне с деревней" и желании "уничтожить пабы", которые до сих пор считаются одним из важных пунктов социальной коммуникации в стране.