Стамбульский университет аннулировал дипломы более 20 человек

Стамбульский университет опубликовал новые данные об аннулировании дипломов 28 человек, включая мэра города Экрема Имамоглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", в заявлении университета от 1990 года указывалось, что для перевода студентов из других вузов предусмотрено 50 мест. Однако позже количество мест было увеличено до 80, что было сделано с нарушением установленных процедур и без учета крайнего срока подачи документов.

Расследование выявило ряд нарушений в процессе перевода студентов. В частности, было принято много заявлений, которые не соответствовали установленным требованиям.

Кроме того, в ходе проверки были обнаружены многочисленные ошибки в оценке заявлений, как со стороны учебных заведений, так и со стороны студентов, принимавших участие в процессе перевода.