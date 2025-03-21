Астронавтам, застрявшим на МКС грозят проблемы со спиной

Американским астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору, которые вернулись на Землю после девятимесячной миссии на МКС, грозят мучительные боли в спине до конца жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что отсутствие гравитации на МКС снижает сжимающую нагрузку на позвоночник, из-за чего он выпрямляется и удлиняется. После возвращения на Землю позвоночник постепенно восстанавливается, но становится слабее.

По словам специалиста по костным заболеваниям и эндокринологии Дины Адимулам, под действием тяжести на Земле астронавты могут испытывать боли в спине.

Также отсутствие гравитации приводит к потере костной массы и атрофии мышц, что негативно сказывается на состоянии спины и позвоночника.