В ЕС оценили способность выстраивания обороны без участия США

Европейский союз (ЕС) столкнется с трудностями в попытках реализовать планы по милитаризации континента своими силами без участия США.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал Euractiv.

"После окончания Второй мировой войны США поддерживали присутствие (в Европе - "Газета.Ru") около 100 тысяч солдат и продавали оружие почти всем европейским странам", - говорится в материале.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), у европейских стран-членов НАТО насчитывается около миллиона сухопутных войск, которые в настоящее время не задействованы ни в одной миссии.

Отмечается, что лишь немногие страны Европы располагают армией в 100 тысяч военнослужащих.