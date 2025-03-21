Хакан Фидан обратился к Трампу

Продолжение военного присутствия США в Сирии не является приоритетом для администрации президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом заявил Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его словам, американская общественность начинает сомневаться в целесообразности сохранения военного контингента США в Сирии. Фидан отметил, что вывод войск из этой страны будет более экономически выгодным для США.

Кроме того, он напомнил, что Израиль уже почти 50 лет контролирует юг Сирии, удерживая его под оккупацией.