Корпорацию Apple ждет суд

Юридическая компания Clarkson Law Firm подала иск в окружной суд Сан-Хосе в Калифорнии против Apple с требованием придания делу статуса коллективного, чтобы к нему могли присоединиться другие пострадавшие.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios.

В числе требований Clarkson Law Firm - компенсация для покупателей устройств Apple, включая iPhone, за задержки и проблемы, связанные с внедрением системы искусственного интеллекта Apple Intelligence.

В иске упоминается, что Apple анонсировала систему Apple Intelligence еще в июне 2024 года с обещанием запуска функций вместе с релизом iPhone 16 в сентябре. Однако первые ИИ-возможности стали доступны только в октябре, причем в ограниченном формате, а ряд функций и вовсе пришлось временно отключить из-за ошибок.

Кроме того, в документе критикуется реклама с участием актрисы Беллы Рамзи, где были продемонстрированы возможности ИИ. После критики за перенос запуска Siri с поддержкой искусственного интеллекта ролик был удален с YouTube, но, как утверждает истец, Apple продолжила использовать другие спорные заявления в своих рекламных кампаниях.

Источники Bloomberg сообщают, что полноценная версия Siri с ИИ-функциями может появиться лишь к 2027 году, и то в случае успешного завершения разработки. В условиях задержек и недовольства пользователей Apple сменила руководителя проекта Siri: утратившего доверие главы Тима Кука Джона Джаннандреа заменили на руководителя отдела разработки Vision Pro Майка Роквелла.