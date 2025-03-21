Европейская страна захотела резко увеличить численность своей армии

Власти Нидерландов собрались увеличить численность армии королевства с 75 тыс. сразу до 200 тыс. человек. Об этом сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Минобороны страны планирует набрать гораздо больше людей. При этом незадолго до этого в оборонном ведомстве говорили, что нужно набрать в общей сложности всего 100 тыс. человек. В материале отмечается, что в это число будут входить военнослужащие, гражданские лица и резервисты.

По словам экспертов в области обороны, с учетом новых амбиций королевства в долгосрочной перспективе "нельзя исключать возможность возвращения обязательной военной службы". Формально в Нидерландах все еще действует обязательная военная служба, но с 1997 года молодым людям больше не нужно ее проходить.