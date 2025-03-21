ОАЭ планируют инвестировать в США почти 1,5 триллиона долларов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) взяли на себя обязательства в течение десяти лет инвестировать в экономику США $1,4 трлн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил представитель Белого дома агентству Reuters.

Он отметил, что власти ОАЭ приняли это решение после состоявшейся на неделе встречи делегации этой страны с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Представитель Белого дома подчеркнул, что новые договоренности "существенно увеличат инвестиции ОАЭ в американскую экономику", в сферы энергетики, искусственного интеллекта, полупроводников и американского производства.

В феврале государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди заявлял, что Объединенные Арабские Эмираты собираются наращивать объем инвестиций в экономику России. Он отметил, что между двумя странами очень быстро развиваются отношения.