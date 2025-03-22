В Европе испугались возможного выхода США из НАТО

Президент США Дональд Трамп может подорвать деятельность НАТО, и для этого стране не нужно покидать альянс. Об этом сообщает американский журнал Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По Европе прокатилась волна ужаса, что США под руководством... президента Дональда Трампа могут выйти из НАТО", - говорится в статье.

При этом автор публикации отмечает, что Трампу, известному своим скептическим отношением к НАТО под предводительством США, нет необходимости выходить из альянса.

Издание напоминает, что официальный выход из НАТО - это длительный процесс. В частности, уведомить остальных членов-стран НАТО о решении покинуть альянс необходимо за год, также нужно провести консультации с некоторыми комитетами американского конгресса и получить его одобрение.

Доцент Эксетерского университета Дэвид Благден считает, что Трамп во избежание формальностей может принудить другие страны Североатлантического альянса усомниться в приверженности Соединенных Штатов статье 5 Договора о НАТО о коллективной обороне.

Издание отмечает, что такой эффект будет иметь сворачивание масштабного присутствия вооруженных сил США в Европе, прекращение участия Штатов в учениях альянса, а также отказ от поста верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами блока в Европе.

В 5-й статье устава НАТО говорится, что если будет совершено вооруженное нападение хотя бы на одну страну- члена альянса, то это будет означать нападение на блок в целом, и страны-союзники обязаны предоставить помощь потерпевшей стороне.