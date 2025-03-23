Работа крупнейшей ГЭС в Эквадоре оказалась под угрозой из-за нефти

Разлив нефти произошел у крупнейшей в Эквадоре ГЭС Coca Codo Sinclair, расположенной на севере страны на реке Кока.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов республики.

"Министерство сообщает, что в эту субботу, 22 марта 2025 года, примерно в 06:00 (14:00 мск), был зарегистрирован разлив нефтепродуктов из трубопровода Шушуфинди - Кито в секторе Сан-Франсиско-де-Борха, кантон Эль-Чако, провинция Напо", - говорится в заявлении ведомства.

Министерство сообщило, что специалисты государственной Электрической корпорации Эквадора (CELEC) и компании Petroecuador принимают меры, чтобы оградить инфраструктуру ГЭС от нефти. "Coca Codo Sinclair работает и приносит 1 100 МВт национальной энергетической системе. В ближайшие часы будет принято решение о том, будет или нет остановлена работа ГЭС, чтобы защитить ее электромеханическую инфраструктуру", - сообщило ведомство.