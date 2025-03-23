Трамп пообещал защитить нефтяников

Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть меры по защите нефтегазовых компании от судебных исков и штрафов, наложенных властями штатов за вклад в выбросы парниковых газов. Об этом пишет Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время встречи с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний Трамп дал понять, что штрафы и экологические сборы с производителей ископаемого топлива идут против его политики "энергетического доминирования". Глава Белого дома собирается подумать над тем, как помочь отрасли.

Недавно штаты Нью-Йорк, Вермонт и Калифорния приняли законы, согласно которым на нефтегазовые компании возлагаются штрафы и сборы, средства с которых идут на экологические проекты. Нефтяники считают такие меры несправедливыми, так как они касаются выбросов, совершенных до принятия закона. Компании попросили Минюст США поддержать их иски против штатов или инициировать собственные разбирательства о незаконном вмешательстве регионов в федеральную климатическую политику.