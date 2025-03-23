Эпидемия в Британии

Великобританию накрыла эпидемия высокоинфекционной чесотки, которую трудно вылечить из-за высокой устойчивости заболевания к препаратам. Об этом пишет британская газета The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Эпидемия высокоинфекционной чесотки захлестывает Британию (...) Что еще хуже - кожные паразиты становятся устойчивыми к лекарствам", - отмечается в материале издания.

Уточняется, что на данный момент времени в Соединенном королевстве насчитывается порядка 200 тысяч зараженных этой болезнью человек.