https://news.day.az/world/1739260.html Эпидемия в Британии Великобританию накрыла эпидемия высокоинфекционной чесотки, которую трудно вылечить из-за высокой устойчивости заболевания к препаратам. Об этом пишет британская газета The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Эпидемия в Британии
Великобританию накрыла эпидемия высокоинфекционной чесотки, которую трудно вылечить из-за высокой устойчивости заболевания к препаратам. Об этом пишет британская газета The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Эпидемия высокоинфекционной чесотки захлестывает Британию (...) Что еще хуже - кожные паразиты становятся устойчивыми к лекарствам", - отмечается в материале издания.
Уточняется, что на данный момент времени в Соединенном королевстве насчитывается порядка 200 тысяч зараженных этой болезнью человек.
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