Индийский фармацевтический гигант поставлял фальшивые лекарства

Один из основателей крупной индийской фармацевтической компании и его жена задержаны в России по подозрению в поставке фальшивых лекарств. Вместе с ними на допрос доставили более 15 человек, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Baza.

17 марта оперативники провели обыски в офисе компании и в доме топ-менеджера Jodas Expoim Сингха Шаши. Из дома индийца изъяли телефоны, технику и флешки. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили сейф, где находилось более 55 миллионов рублей (около 655 тыс долларов).

По предварительным данным, обыски и задержания могут быть связаны с поставкой в Россию фальшивых лекарств. Ещё в ноябре 2024-го индийские таможенники обнаружили грузы с антибиотиками, производителем которых якобы была компания Jodas Expoim. Однако информация на этикетках не соответствовала действительности. Несмотря на нарушения, препараты всё же доставили в Россию. Позже Минздрав приостановил экспорт лекарств компании, а в феврале 2025-го Росздравнадзор подтвердил информацию индийских коллег: в Россию привезли фальшивые медикаменты.

Полиция допросила 16 сотрудников Jodas Expoim - среди них сам Сингх с женой (после допроса они были отпущены под подписку о невыезде). Возбуждено несколько уголовных дел, одно из них - по статье 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств). От официальных комментариев руководство компании отказалось.

Фармкомпания Jodas Expoim известна в России как поставщик медицинских препаратов частным клиникам и государственным больницам. По данным сайта госзакупок, одними из последних заказчиков были медицинские учреждения из Санкт-Петербурга, Красноярска, Белгорода, Симферополя и Воронежской области.