https://news.day.az/world/1739412.html Трамп раскритиковал свой портрет Президент США Дональд Трамп остался недоволен своим портретом в Капитолии штата Колорадо. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в своей соцсети Truth Social. Американский лидер счел, что его изображение было сильно "искажено". Он призвал убрать картину и раскритиковал автора произведения Сару Бордман.
Трамп раскритиковал свой портрет
Президент США Дональд Трамп остался недоволен своим портретом в Капитолии штата Колорадо.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер счел, что его изображение было сильно "искажено". Он призвал убрать картину и раскритиковал автора произведения Сару Бордман. Трамп заявил, что "она, должно быть, утратила свой талант с возрастом".
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