Трамп раскритиковал свой портрет

Президент США Дональд Трамп остался недоволен своим портретом в Капитолии штата Колорадо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер счел, что его изображение было сильно "искажено". Он призвал убрать картину и раскритиковал автора произведения Сару Бордман. Трамп заявил, что "она, должно быть, утратила свой талант с возрастом".