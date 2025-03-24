В Евросоюзе обратились к трансгендерам

После ограничения президентом США Дональдом Трампом прав трансгендеров страны Европы начали корректировать правила поездок в Соединенные Штаты.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios.

В частности, Финляндия, Дания и ФРГ призвали трансгендерных путешественников "осторожно планировать" поездки в США в соответствии с указом, требующим от федерального правительства признавать только два пола: мужской и женский.

Изменения внесли после того, как граждане нескольких стран Европы были задержаны американскими иммиграционными властями из-за проблем с туристическими визами.

На сайте МИД Дании говорится, что если в паспорте человека указан пол "X" или он сменил пол, ему следует обратиться в посольство США до поездки за инструкциями о дальнейших действиях.