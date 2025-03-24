В Apple захотели принять участие в развитии отношений КНР и США

Корпорация Apple готова внести вклад в развитие двусторонних китайско-американских отношений.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор компании Тим Кук в ходе встречи с Жэнь Хунбинем, председателем Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT).

"Рад видеть, что китайское правительство выдвинуло множество значительных мер по стимулированию потребления. Уверен, что они будут способствовать развитию во многих областях", - приводит CCPIT слова Кука в социальной сети WeChat.

Сообщается, что предприниматель также поблагодарил руководство организации за поддержку и помощь в международной торговле на протяжении многих лет.

"Компания Apple готова внести свой вклад в стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений", - заявил он.