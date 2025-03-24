Международный день права

21 декабря 2010 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 24 марта Международным днем права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

Как передает Day.Az, этот день отмечается ежегодно, чтобы отдать дань памяти монсеньору Оскару Арнульфо Ромеро, который был убит 24 марта 1980 года. Монсеньор Ромеро последовательно и решительно осуждал нарушения прав человека наименее защищенных людей в Сальвадоре.

Цель Дня - признание важности поощрения памяти жертв грубых и систематических нарушений прав человека и важности права на установление истины и справедливость; признание при этом необходимости отдать дань уважения тем, кто посвятил жизнь борьбе за поощрение и защиту прав человека или пал в этой борьбе; признание тех ценностей, которые отстаивал монсеньор Оскар Арнульфо Ромеро (Сальвадор) в качестве сторонника гуманизма, преданного идее защиты прав человека, защиты человеческих жизней и поощрения человеческого достоинства, чьи постоянные призывы к диалогу и неприятие всех форм насилия в целях устранения вооруженной конфронтации в конечном итоге привели к его гибели 24 марта 1980 года.

Вопрос о применении права на установление истины нередко поднимается в контексте грубых нарушений прав человека и серьезных нарушений гуманитарного права. В случаях массовых расправ, насильственного исчезновения, пропажи без вести, похищения детей и применения пыток пострадавшие лица и их родственники требуют обеспечения осведомленности об этих событиях. Право на установление истины предполагает получение полных и подробных достоверных сведений о происходивших событиях, конкретных обстоятельствах этих событий и их участниках, включая информацию об обстоятельствах, при которых были совершены нарушения, а также о причинах этих нарушений.

В исследовании 2006 года Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сделан вывод о том, что право на установление истины о грубых нарушениях прав человека и серьезных нарушениях права прав человека является неотъемлемым и самостоятельным правом, связанным с долгом и обязанностью государства защищать и гарантировать права человека, проводить эффективные расследования и гарантировать получение эффективной правовой защиты и возмещения. Это право тесно связано с другими правами, имеет как индивидуальный, так и социальный аспект, и должно рассматриваться в качестве права, не допускающего каких- либо отступлений и не подлежащего ограничениям.

Право на установление истины предполагает получение полных и подробных достоверных сведений о происходивших событиях, конкретных обстоятельствах этих событий и их участниках, включая информацию об обстоятельствах, при которых были совершены нарушения, а также о причинах этих нарушений.

В докладе о праве на установление истины 2009 года Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека содержится исследование по вопросу о передовой практике эффективного осуществления права на установление истины, включая, в частности, практику применительно к архивам и досье, касающимся грубых нарушений прав человека, и программ защиты свидетелей и других лиц, участвующих в судебных процессах, которые связаны с такими нарушениями.

Комиссия по установлению истины в Сальвадоре была создана в соответствии с мексиканскими соглашениями от 27 апреля 1991 года по расследованию серьезных актов насилия, которые произошли с 1980 года и влияние которых на общество, как считается, требует срочных действий общественности по выявлению истины. В своем докладе от 15 марта 1993 года Комиссия приводит документированные факты убийства монсеньора Оскара Арнульфо Ромеро проправительственными силами, так называемыми "эскадронами смерти". 24 марта 1980 года во время службы обедни он пал жертвой снайперского выстрела.