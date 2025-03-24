Серьёзные разногласия в Европе

Европейские лидеры обходят возражения Венгрии против военной помощи и вступления Украины в ЕС, публикуя заявления от имени 26 государств-членов вместо всех 27, передает Day.Az со ссылкой на Politico.

Сообщается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно мешал коллегам по Евросоюзу принимать решения о помощи Украине. Они пытались придумать разные способы его нейтрализации и в итоге решили просто игнорировать.

"Орбан выбрал изоляцию и путь нелиберальной демократии вопреки очевидным интересам ЕС и, по сути, Венгрии", - сказал Politico европейский дипломат.

В четверг лидеры стран ЕС собрались на очередной саммит, чтобы обсудить различные вопросы - от экономической конкуренции до поставок оружия Украине.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, возражения Венгрии теперь выслушиваются - и просто игнорируются. Чтобы совместное заявление по итогам саммита было опубликовано от имени Европейского совета, его должны поддержать все 27 стран блока. Но на встрече 6 марта лидеры решили пойти другим путем и в этот раз повторили свой подход.

"Заявление по Украине сегодня будет выпущено в виде приложения от имени 26 стран", - сказал Politico в четверг высокопоставленный дипломат ЕС.

Хотя, возможно, в дальнейшем страны ЕС столкнутся с другими проблемами, признал он.