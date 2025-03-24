В Европе участились случаи заболевания этой болезнью

Количество случаев заболевания туберкулезом в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2023 году выросло по сравнению с 2022 годом на 10%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные доклада "Эпиднадзор и мониторинг туберкулеза в Европе" Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ.

В регионе, охватывающем 53 страны Европы и Центральной Азии, в 2023 году было зарегистрировано более 172 тыс. новых случаев туберкулеза и рецидивов заболевания, что сопоставимо с показателями 2022 года. Между тем в странах ЕС - Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) - диагноз был поставлен почти 37 тыс. человек, годом ранее - 35 тыс. Согласно приведенной в докладе статистике, дети в возрасте до 15 лет составляют 4,3% от общего числа новых случаев и рецидивов туберкулеза, рост наблюдается третий год подряд. В период 2022-2023 годы было зарегистрировано более 650 новых случаев туберкулеза среди детей. Серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что в случае с каждым пятым ребенком, больным туберкулезом в ЕС/Европейской экономической зоне, неизвестно, было ли лечение проведено полностью. Эта неопределенность относительно завершения лечения может привести к ухудшению результатов лечения, например, к возникновению лекарственно-устойчивого туберкулеза и его дальнейшему распространению.

Как подчеркнул директор ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге, "еще до недавнего сокращения международной поддержки на развитие мир столкнулся с дефицитом в области принятия глобальных мер в борьбе с туберкулезом в размере $11 млрд". При этом по-прежнему ощущаются последствия пандемии COVID-19, что проявляется в тестировании, профилактике, диагностике и лечении туберкулеза.

Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) остается серьезной проблемой в Европейском регионе ВОЗ, при этом показатели успешности лечения таких пациентов значительно ниже ожиданий. Несмотря на улучшения в диагностике и лечении, сохранение МЛУ-ТБ и других форм туберкулеза с лекарственной устойчивостью подчеркивает острую необходимость в более эффективных стратегиях лечения и улучшении ведения пациентов, таких как новые и более короткие схемы перорального лечения без инъекций. Коинфекция ВИЧ также остается постоянной проблемой для больных туберкулезом в Европе: в 2023 году было зарегистрировано более 15% пациентов с новым и рецидивирующим туберкулезом, имеющих коинфекцию ВИЧ. В Европейском регионе ВОЗ их количество составило более 19 тыс. человек, в то время как в ЕС/ЕЭЗ эта цифра превысила 600.

В ВОЗ подчеркнули необходимость усиления тестирования на туберкулез и обеспечение доступности профилактического лечения заболевания для всех лиц, находящихся в группе риска.