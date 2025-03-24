https://news.day.az/world/1739497.html Турция облегчит процесс оплаты для россиян Турция рассчитывает вскоре урегулировать вопрос с использованием российских банковских карт "Мир". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол страны в РФ Танжу Бильгич.
Турция облегчит процесс оплаты для россиян
Турция рассчитывает вскоре урегулировать вопрос с использованием российских банковских карт "Мир".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол страны в РФ Танжу Бильгич.
"Что касается российских карт, мы надеемся, что этот вопрос также будет урегулирован в ближайшее время", - сказал дипломат журналистам на полях рабочей встречи туроператора Aneх Tour по Турции.
"Считаем, что для российских туристов проблемы с оплатой уже решены", - подчеркнул посол.
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