Турция облегчит процесс оплаты для россиян

Турция рассчитывает вскоре урегулировать вопрос с использованием российских банковских карт "Мир".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол страны в РФ Танжу Бильгич.

"Что касается российских карт, мы надеемся, что этот вопрос также будет урегулирован в ближайшее время", - сказал дипломат журналистам на полях рабочей встречи туроператора Aneх Tour по Турции.

"Считаем, что для российских туристов проблемы с оплатой уже решены", - подчеркнул посол.