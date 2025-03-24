Немецкая компания приготовилась провести первый пуск ракеты Spectrum

Немецкая компания Isar Aerospace приготовилась провести первый запуск своей ракеты Spectrum с космодрома Аннейа в Норвегии уже 24 марта. Об этом сообщает издание NSF, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Попытка запуска Spectrum состоится не ранее 24 марта в 14:30 московского времени. Окно для старта будет открыто в течение трех часов.

Издание пишет, что миссия Going Full Spectrum станет первой попыткой орбитального запуска с территории Европы, не считая стартов, проводимых с Британских островов и территории России.