Автор: Байрам Эльшадов

Армения продолжает демонстрировать чудеса политической недальновидности. После небольшого затишься, армянские власти опять решили подразнить Москву. Еще вчера Ереван клялся в вечной дружбе с Москвой, получал российский, газ, инвестиции и защиту, а сегодня размахивает европейским флагом и бредит вступлением в ЕС. Последние заявления армянских властей - это не просто намек, а открытое признание: "Россия нам больше не нужна, у нас теперь есть Евросоюз!"

Недавно, заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что теперь Европейский Союз - это главный партнер страны в сфере безопасности. Не Россия, которая долгие годы защищала армянские границы, не ОДКБ, членом которой Армения до сих пор является, а именно ЕС. Более того, армянские политики уже вовсю обсуждают "новые форматы" сотрудничества с Западом в области обороны. Переводя с дипломатического языка на простой: Армения хочет в НАТО. Страна, существование которой полностью зависит от России, теперь ищет покровительство на Западе.

Сначала армянские лидеры всё время твердили о дружбе с Россией, получали от неё все возможные ресурсы и помощь, но теперь, когда ситуация в мире меняется, Ереван решает погнаться за европейскими обещаниями, которые так и не были выполнены в случае с другими странами.

Армянская политика - это не больше чем постоянные попытки найти виноватых в собственных неудачах. Теперь Армения решает прыгнуть с одной лодки в другую, полагаясь на ЕС, который никак не может обеспечить спокойствие у себя, не говоря уже о нестабильных странах вроде Армении.

История армяно-российских отношений - это история односторонней помощи. Армения прохлаждалась в тени России, получая от нее огромные средства, безвозмездную помощь и дешевые энергоносители. А теперь, вместо благодарности, Армения просто говорит: "До свидания, Россия!"

Армянские власти решили, что вступление в ЕС спасет страну. Они на полном серьезе надеются, что Европа проявит интерес к Армении и примет ее в свои ряды. Даже Турция, у которой вторая по силе армия в НАТО, которая гораздо более развита, чем Армения, до сих пор не принята в ЕС.

Армения постоянно пыталась сидеть на двух стульях, но теперь уже открыто сделала свой выбор, не дождавшись визита Матвиенко, который, как писали СМИ, должен был стать проверкой со стороны Москвы на лояльность Еревана. Как видим, тест армянские власти с треском провалили и даже специально начали дразнить Россию.

Армения всегда была на обочине геополитических интересов Европы. Ожидать от Запада каких-то реальных гарантий безопасности - это прямой путь к разочарованию и политическому краху. Армянские власти готовы продать свою безопасность за пустые слова и мнимую поддержку Запада.

В конечном итоге, Армения рискует оказаться в положении, когда ей придется расплачиваться за свои иллюзии. Евросоюз не станет ее спасителем. В поисках поддержки у Запада она рискует оказаться один на один с последствиями своих политических ошибок. Армения, возможно, еще не осознает, что ее истинная сила и безопасность заключаются не в чужих обещаниях, а в здравом смысле и готовности к миру.