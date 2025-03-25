США вводят дополнительных пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшие дни может объявить о введении дополнительных торговых пошлин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

"В ближайшие несколько дней мы объявим о дополнительных пошлинах. Они затронут автомобили, а также древесину и полупроводники. Мы добьемся того, чтобы вернулись все компании - [производители] полупроводников. Они уже возвращаются, хотя мы еще этого не сделали", - заявил американский лидер.

Ранее в понедельник Трамп опубликовал в соцсети Truth Social заявление, из которого следует, что США планируют со 2 апреля ввести импортные пошлины в размере 25% в отношении тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Во время общения с журналистами он пояснил, что эти пошлины будут введены в дополнение к уже действующим в отношении ряда стран ограничительным мерам.