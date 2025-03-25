Авиакомпании пригрозили исками аэропорту Хитроу

Организация Heathrow Airline Operators' Committee, объединяющая более 90 авиакомпаний, может подать в суд на администрацию лондонского аэропорта Хитроу из-за перебоев в работе, сообщил Sky News ее председатель Найджел Уикинг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

21 марта в Лондоне произошел мощный взрыв на электроподстанции в районе Хейз. На месте происшествия начался сильный пожар, который было "видно за несколько километров". Местные власти приняли решение об эвакуации жителей и работников близлежащих предприятий из-за сильного пламени. Без электричества осталось порядка 16 тыс. чел. Для обеспечения безопасности полетов из-за пожара воздушную гавань закрыли почти на сутки. В администрации аэропорта сообщили, что в здании произошло отключение электроэнергии.

"Несомненно будет поднят вопрос о том, кто в конечном итоге за это заплатит. Авиакомпании несут обязательства перед своими пассажирами, однако мы считаем, что в данном случае ответственность за сложившуюся ситуацию несет другая сторона", - сказал Уикинг.

Он выразил надежду на то, что ситуацию удастся "урегулировать полюбовно".