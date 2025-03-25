Трамп высказался об утечки данных с планами ударов по Йемену

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сохраняет доверие к помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, несмотря на утечку данных из закрытого чата чиновников в мессенджере Signal.

Как передает Day.Az, он считает, что это был "‎несущественный сбой", передает телеканал NBC.

Американский лидер поддерживает помощника по нацбезопасности.

"‎Майкл Уолтц усвоил урок, и он хороший человек", - сказал в интервью Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что это первый за два месяца сбой, и он не оказал значительного влияния. Кроме того, Трамп отметил, что присутствие в чате журналиста Джеффри Голдберга также не сказалось на результате операции, а удары по Йемену были "абсолютно успешными".

Накануне редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные представители администрации США ошибочно добавили его в секретный правительственный чат, где шло обсуждение ударов по позициям хуситов в Йемене.