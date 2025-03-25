Трамп высказался об утечки данных с планами ударов по Йемену
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сохраняет доверие к помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, несмотря на утечку данных из закрытого чата чиновников в мессенджере Signal.
Как передает Day.Az, он считает, что это был "несущественный сбой", передает телеканал NBC.
Американский лидер поддерживает помощника по нацбезопасности.
"Майкл Уолтц усвоил урок, и он хороший человек", - сказал в интервью Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что это первый за два месяца сбой, и он не оказал значительного влияния. Кроме того, Трамп отметил, что присутствие в чате журналиста Джеффри Голдберга также не сказалось на результате операции, а удары по Йемену были "абсолютно успешными".
Накануне редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные представители администрации США ошибочно добавили его в секретный правительственный чат, где шло обсуждение ударов по позициям хуситов в Йемене.
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