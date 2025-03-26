Британия повысит расходы на оборону

Правительство Великобритании доведет военные расходы до 2,36% ВВП в новом финансовом году (с 6 апреля 2025 года по 5 апреля 2026 года).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

По ее информации, 26 марта глава Минфина Соединенного Королевства Рейчел Ривс во время выступления в Палате общин британского парламента объявит об увеличении военного бюджета на £2,2 млрд ($2,9 млрд), в результате чего общие расходы на оборону составят практически 2,4% ВВП в следующем финансовом году. Эти средства будут взяты из программ международной гуманитарной помощи.

25 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что оборонные расходы страны будут повышены с нынешних 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году. Он подчеркнул, что Лондон планирует довести военные траты до 3% ВВП в парламенте следующего созыва, выборы в которой пройдут не позднее августа 2029 года.