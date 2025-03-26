Масштабная хакерская атака на «Лукойл»
На "Лукойл" совершена масштабная хакерская атака.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "База".
Отмечается, что вся система компании лежит с сегодняшнего утра.
По словам источников, сегодня утром сотрудники компании не смогли зайти в свои рабочие компьютеры: экран показал странное сообщение о поломке, подозрительно похожее на взлом. Всем работникам поступило распоряжение не заходить в рабочие аккаунты, используя логины и пароль, чтобы не было утечки данных.
Доступ к системе клиентских пользователей и внутренним базам компании закрыт. При этом речь идет как о головном офисе, так и региональных отделениях. Сколько времени займет восстановление - неизвестно. Как сообщил источник, в прошлом году после похожей атаки систему восстанавливали около 3 дней.
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