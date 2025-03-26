США может ждать дефолт

Правительство Соединенных Штатов столкнется с дефолтом уже к августу или сентябрю 2025 года, если потолок госдолга не будет повышен.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение приводится в опубликованном докладе бюджетного управления Конгресса.

"По оценкам бюджетного управления Конгресса, если долговой лимит останется неизменным, способность правительства занимать средства с помощью чрезвычайных мер, вероятно, будет исчерпана в августе или сентябре 2025 года", - говорится в докладе федерального учреждения в составе законодательного органа, которое предоставляет Конгрессу экономическую информацию, оценки и прогнозы.

Авторы документа отмечают, что более точную дату наступления дефолта указать сложно, так как она будет зависеть от сроков и объемов бюджетных поступлений, а также ассигнований.

Потолок госдолга отражает то, какой объем средств Минфин может занимать для финансирования деятельности федерального правительства США.

Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января власти страны приступили к масштабной проверке расходов госбюджета. По заявлениям предпринимателя Илона Маска, возглавляющего ведомство по повышению эффективности работы правительства США, он рассчитывает сократить госрасходы Вашингтона на $2 трлн. Госдолг США в данный момент превышает $36,2 трлн. По оценкам бюджетного управления Конгресса, в 2034 году он может превысить $50 трлн.