США нанесли удары по авиабазе хуситов

Вооруженные силы США атаковали военно-воздушную базу Эд-Дайлами в подконтрольной хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах" Сане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.

По его информации, авиабаза Эд-Дайлами, расположенная рядом с международным аэропортом Саны, подверглась по меньшей мере двум ударам с воздуха. Согласно утверждению источников телеканала Al Arabiya, США нанесли удары по казарме хуситов в аэропорту йеменской столицы.

Как передал телеканал Al Masirah, авиация США также нанесла серию ударов по различным районам провинции Сана. Данные о пострадавших не приводятся.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение "Ансар Аллах" совершило серию атак на американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информации о повреждениях корабля в результате ударов не поступало.