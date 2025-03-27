https://news.day.az/world/1739972.html Военные США погибли в Европе Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что четыре военнослужащих США погибли в ходе учений в Литве. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в среду Associated Press. "У нас пока не так много информации, так что мы не знаем детали.
Военные США погибли в Европе
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что четыре военнослужащих США погибли в ходе учений в Литве.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в среду Associated Press.
"У нас пока не так много информации, так что мы не знаем детали. Это - ужасные новости, и наши мысли - с родными и близкими погибших", - сказал Рютте журналистам в Варшаве.
Агентство отмечает со ссылкой на американское военное командование, что во время плановых учений произошел несчастный случай. Предполагается, что учения проводились недалеко от границы Литвы с Белоруссией.
Изначально в СМИ поступали сообщения, что американские военные пропали без вести.
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