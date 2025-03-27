Ожидается солнечное затмение

В субботу, 29 марта, состоится первое солнечное затмение 2025 года.

Как передает Day.Az, оно будет частным и начнется в 12:50 по бакинскому времени, достигнув пика в 14:47, а завершится в 16:43.

Отмечается, что лучше всего затмение будет видно в Северной Америке и в Атлантическом океане.

Специалисты предупреждают, что для безопасного наблюдения за затмением необходимо использовать специальные очки, которые блокируют ультрафиолетовые лучи, чтобы избежать повреждения глаз. Некоторые также предлагают народные способы, такие как наблюдение через темное стекло бутылки.

Следующее солнечное затмение ожидается осенью - 21 сентября.