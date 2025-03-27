Автопром ЕС оказался под угрозой

Трамп вводит 25-процентные пошлины на все импортные автомобили. Новый виток торговой войны грозит серьезными последствиями для европейского автопрома.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Politico.

Особенно чувствительным окажется удар по экономикам Германии, Италии, Венгрии и Польши. Новые пошлины, анонсированные Дональдом Трампом, должны вступить в силу 2 апреля нынешнего года.

Politico отмечает, что на рынок США приходится более одной пятой части экспортируемых из европейского региона автомобилей. Вероятно, объем поставок придется скорректировать, так как увеличение стоимости каждой ввозимой в Америку машины на четверть серьезно повлияет на спрос.

В Белом доме уточнили, что новые пошлины распространяются на "легковые автомобили и легкие грузовики иностранного производства" и дополняют уже действующие. Помимо автомобилей, они затронут древесину и полупроводники, импортируемые в США. Кроме того, в мае в список облагаемых товаров войдут автомобильные детали, включая двигатели, трансмиссии и электрические компоненты.

Американский президент также пригрозил ужесточить тарифы, если Евросоюз и Канада объединятся, чтобы дать США отпор.

Автопром Европы и без того переживает не лучше времена. Автогиганты один за другим объявляют о планах по экономии и сокращению персонала. Толкают их на это падающие продажи и расцвет китайских конкурентов, предлагающих более доступные электрокары.