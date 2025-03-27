Франция и Великобритания отправят в Украину делегацию военных

Франция и Великобритания в ближайшие дни направят в Украину совместную делегацию военных.

Как сообщает Day.Az, такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи лидеров в Париже в поддержку Украины.

Макрон отметил, что сегодня было принято решение о том, чтобы поручить министрам иностранных дел подготовить предложения о порядке контроля за режимом прекращения огня. У министров будет три недели на подготовку предложений.

В то же время Макрон отметил, что Франция и Великобритания направят в Украину военную делегацию для работы с ВСУ.