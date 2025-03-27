https://news.day.az/world/1740111.html На сколько лет могут посадить Саркози? Прокуратура Франции запросила для бывшего президента республики Николя Саркози семь лет тюрьмы и крупный денежный штраф.
На сколько лет могут посадить Саркози?
Прокуратура Франции запросила для бывшего президента республики Николя Саркози семь лет тюрьмы и крупный денежный штраф.
Как передает Day.Az, по данным телеканала BFMTV, Саркози обвиняется в "немыслимом, неслыханном, непристойном коррупционном сговоре" с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи во время президентских выборов во Франции в 2007 году.
"Обвинение запросило для бывшего главы государства Николя Саркози семилетний тюремный срок и штраф в размере $300 тыс.", - говорится в публикации.
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