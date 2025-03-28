США продолжат аннулировать визы этих студентов

Власти США продолжат аннулировать визы иностранных студентов, которые принимают участие в протестах и других политических акциях подобного характера.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной с министром иностранных дел Гайаны Хью Тоддом пресс-конференции.

Как ранее сообщило агентство Reuters, власти США аннулировали визу студентки из Турции в Университете Тафтса (штат Массачусетс), которая высказывалась в поддержку Палестины.

"Мы аннулировали ее визу. И вот почему. <...> Если вы подаете заявление на визу, чтобы въехать в Соединенные Штаты и стать студентом, и говорите нам, что причина вашего приезда в США заключается не только в том, что вы хотите писать статьи, но и в том, что вы хотите принимать участие в движениях, которые занимаются такими вещами, как вандализм в университетах, преследование студентов, захват зданий и создание беспорядков, то мы не дадим вам визу", - пояснил Рубио. "Если вы солжете нам и получите визу, а затем въедете в Соединенные Штаты и будете с этой визой участвовать в такого рода деятельности, мы лишим вас визы", - указал он.

"Мы не хотим этого в нашей стране. Возвращайтесь и делайте это в своей стране, но в нашей стране вы этого делать не будете", - добавил госсекретарь.

Рубио также допустил, что на данный момент Госдепартамент мог аннулировать порядка 300 виз. "Возможно, более 300 на данный момент. Мы делаем это каждый день. Каждый раз, когда я нахожу одного из этих безумцев, мы аннулируем его визу", - резюмировал он.

В конце января американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут высылать иностранных студентов и других лиц без американского гражданства, которые участвовали в акциях протеста в поддержку Палестины. В 2024 году по студгородкам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами. Ее причиной был вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих к властям США - прекратить финансовую поддержку Израиля.