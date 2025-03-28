https://news.day.az/world/1740157.html Маск спрогнозировал будущее США Корабль под названием "Америка" утонет, если в работе правительства не случится революции. Как передает Day.Az, об этом заявил глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск. Так он назвал, в том числе работу по сокращению расходов бюджета США, о которой заявлял ранее. "Это революция.
Маск спрогнозировал будущее США
Корабль под названием "Америка" утонет, если в работе правительства не случится революции.
Как передает Day.Az, об этом заявил глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск.
Так он назвал, в том числе работу по сокращению расходов бюджета США, о которой заявлял ранее.
"Это революция. Это, возможно, крупнейшая революция в правительстве со времен, собственно, революции. Но в конечном счете Америка будет в гораздо лучшей форме", - заявил он в эфире программы Special Report на телеканале Fox News.
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