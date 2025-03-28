https://news.day.az/world/1740252.html Названо число жертв сильного землетрясения в Мьянме По меньшей мере 25 человек погибли в результате сильного землетрясения в Мьянме. Как сообщает Day.Az, спасательные работы продолжаются. Землетрясение привело к обрушению монастыря в Таунгу, в результате погибли пятеро детей.
Названо число жертв сильного землетрясения в Мьянме
По меньшей мере 25 человек погибли в результате сильного землетрясения в Мьянме.
Как сообщает Day.Az, спасательные работы продолжаются.
Землетрясение привело к обрушению монастыря в Таунгу, в результате погибли пятеро детей. А в результате разрушений во время пятничной молитвы в мечети Шве Пхо Шинг в провинции Мандалай погибли не менее 20 человек.
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