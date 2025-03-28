Названо число жертв сильного землетрясения в Мьянме

По меньшей мере 25 человек погибли в результате сильного землетрясения в Мьянме.

Как сообщает Day.Az, спасательные работы продолжаются.

Землетрясение привело к обрушению монастыря в Таунгу, в результате погибли пятеро детей. А в результате разрушений во время пятничной молитвы в мечети Шве Пхо Шинг в провинции Мандалай погибли не менее 20 человек.