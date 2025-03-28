https://news.day.az/world/1740316.html В Швеции допустили сокращение военного контингент США в Европе Президент США Дональд Трамп может сократить военный контингент Штатов в Европе. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью газете Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Сейчас США пересматривают размещение своих войск по всему миру.
В Швеции допустили сокращение военного контингент США в Европе
Президент США Дональд Трамп может сократить военный контингент Штатов в Европе. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью газете Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сейчас США пересматривают размещение своих войск по всему миру. <...> Я бы не удивился, если бы США сократили свое присутствие в Европе", - сказал глава оборонного ведомства.
Йонсон добавил, что страны Европы должны уделить большее внимание вопросам безопасности региона. По его словам, к этому также призывали предшественники Трампа.
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