В Швеции допустили сокращение военного контингент США в Европе

Президент США Дональд Трамп может сократить военный контингент Штатов в Европе. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью газете Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас США пересматривают размещение своих войск по всему миру. <...> Я бы не удивился, если бы США сократили свое присутствие в Европе", - сказал глава оборонного ведомства.

Йонсон добавил, что страны Европы должны уделить большее внимание вопросам безопасности региона. По его словам, к этому также призывали предшественники Трампа.