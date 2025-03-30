https://news.day.az/world/1740680.html На Филиппинах разбился самолет - есть погибшие Двухместный самолет разбился в филиппинской провинции Пангасинан, к северу от Манилы, в воскресенье утром, в результате чего погибли пилот-инструктор и пилот-студент. Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ.
На Филиппинах разбился самолет - есть погибшие
Двухместный самолет разбился в филиппинской провинции Пангасинан, к северу от Манилы, в воскресенье утром, в результате чего погибли пилот-инструктор и пилот-студент.
Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ.
Учебный самолет резко накренился и рухнул в поле в городе Лингайен, в результате чего пилот-инструктор и пилот-студент погибли на месте, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.
О других пострадавших не сообщается.
Управление гражданской авиации Филиппин пока не опубликовало заявления по поводу крушения.
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