На Филиппинах разбился самолет

Двухместный самолет разбился в филиппинской провинции Пангасинан, к северу от Манилы, в воскресенье утром, в результате чего погибли пилот-инструктор и пилот-студент.

Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ.

Учебный самолет резко накренился и рухнул в поле в городе Лингайен, в результате чего пилот-инструктор и пилот-студент погибли на месте, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.

О других пострадавших не сообщается.

Управление гражданской авиации Филиппин пока не опубликовало заявления по поводу крушения.