Сколько миллиардов заработают США от пошлин?

Доходы Соединенных Штатов от ввозных пошлин за десятилетний период составят около $6 трлн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро.

"Пошлины будут приносить порядка $600 млрд, это около $6 трлн за десятилетний период", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Наварро добавил, что Соединенные Штаты ожидают, что только от пошлин в сфере автомобильной промышленности получат порядка $100 млрд. Он также отметил, что администрация Трампа намерена ввести налоговые льготы для тех, кто покупает американские автомобили.

10 февраля Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на весь импорт стали и алюминия. Решение, которое вступило в силу 12 марта, касается поставок из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Евросоюза, Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии. 4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. 6 марта Трамп подписал указы об отсрочке до 2 апреля введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение. Он предупредил, что после этой даты других послаблений не будет.