ЕС готов отреагировать единым фронтом на пошлины США

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что Европа хочет сотрудничать с Соединенными Штатами, но Европейский союз (ЕС) готов отреагировать единым фронтом на американские пошлины.

И.о. главы правительства ФРГ отметил, что торговые войны наносят ущерб всем сторонам. Он также заявил, что Европа "не наивна, но и не слаба". "Поэтому я говорю Соединенным Штатам: целью Европы остается сотрудничество. Но если США не оставят нам выбора, как, например, в случае с пошлинами на сталь и алюминий, мы, как ЕС, отреагируем как единое целое", - сказал Шольц, выступая на открытии Ганноверской промышленной выставки. Его слова приводит агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 2025 году страной-партнером Ганноверской промышленной выставки, в которой примут участие несколько тысяч экспонентов, является Канада. России среди участников нет.

10 февраля президент США Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на весь импорт стали и алюминия. Решение, которое вступило в силу 12 марта, касается поставок из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Евросоюза, Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии. 4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. 6 марта Трамп подписал указы об отсрочке до 2 апреля введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение. Он предупредил, что после этой даты других послаблений не будет.