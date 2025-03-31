https://news.day.az/world/1740747.html Массовый вандализм во Франции В городе Сен-Шамон на юго-востоке Франции подожгли 12 зарядных станций Tesla, которые находились на парковке супермаркета. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Agence France-Presse. Огонь уничтожил две станции, остальные получили повреждения, отметило агентство.
Массовый вандализм во Франции
В городе Сен-Шамон на юго-востоке Франции подожгли 12 зарядных станций Tesla, которые находились на парковке супермаркета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Agence France-Presse.
Огонь уничтожил две станции, остальные получили повреждения, отметило агентство. Стоимость каждой из них достигает нескольких десятков тысяч евро.
По информации AFP, на парковке была найдена надпись с призывом к кампании против Tesla. Проводится расследование.
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