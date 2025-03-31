Британия закупит истребители

Великобритания, несмотря на опасения европейских союзников о чрезмерной оборонной зависимости от Вашингтона, дополнительно приобретет у США истребители F-35.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Ранее Лондон заказал 48 истребителей F-35B для двух авианосцев королевских ВМС. Из них уже были получены 37 единиц. Согласно изданию, теперь британские власти рассматривают возможность покупки классических F-35A на фоне увеличения военного бюджета страны.

Предполагается, что эти самолеты частично заменят истребители Eurofighter Typhoon, первые из которых стали поступать на вооружение более 20 лет назад. Королевские ВВС планируют списать 49 истребителей Eurofighter Typhoon, которые по техническим характеристикам уступают F-35. Как отметило издание, истребители F-35A способны нести ядерные бомбы B61. В декабре газета The Daily Telegraph проинформировала, что США могут в ближайшие несколько лет разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии.

Великобритания производит около 15% компонентов F-35. По мнению источников The Times, Соединенное Королевство не утратит инженерные навыки после перехода на американские истребители, поскольку в стране продолжат выпускать Eurofighter Typhoon на экспорт, в частности в Саудовскую Аравию и Турцию.

9 марта газета Bild сообщила, что в Германии начали опасаться реализации многомиллиардной сделки с Соединенными Штатами по закупке для Бундесвера американских истребителей пятого поколения F-35 после решения президента США Дональда Трампа приостановить передачу Киеву данных для нацеливания реактивных систем залпового огня HIMARS. Как отмечалось в публикации, в ФРГ боятся того, что F-35A, которые предполагается поставить Бундесверу, будут оборудованы системой дистанционного отключения (Kill Switch) и США при необходимости просто деактивируют эти боевые системы.