В Париже огласят приговор Марин Ле Пен

Парижский суд огласит приговор по делу о найме ассистентов для работы в Европарламенте (ЕП) некоторым членам партии "Национальное объединение", в том числе главе ее парламентской фракции Марин Ле Пен.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в прокуратуре Парижа.

Заседание начнется в 12:00 по бакинскому времени.

Расследование дела о нецелевом использовании средств ЕП началось в 2014 году. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством тогда потребовало от Ле Пен возместить €339 тыс. Ее подозревают в том, что она выплачивала зарплату главе своего секретариата Катрин Гризе и охраннику Тьерри Лежье из фондов ЕС, тогда как они были трудоустроены в ее партии. По версии следствия, посредством "фиктивного найма ассистентов в Европарламенте была создана финансовая схема присвоения европейских средств". Среди обвиняемых, помимо Ле Пен, фигурируют мэр Перпиньяна Луи Алио и бывший вице-председатель "Национального объединения" Брюно Гольниш.

Прокуратура требует запретить Ле Пен участвовать в выборах и занимать выборные должности в течение пяти, а также лишить ее свободы на пять лет и оштрафовать на €300 тыс. Если суд одобрит требования прокуратуры, Ле Пен не сможет участвовать в избирательной кампании перед президентскими выборами 2027 года.

Согласно опросу общественного мнения, который опубликовала 30 марта газета Le Journal du Dimanche, на этих выборах она могла бы лидировать в первом туре, получив, по разным данным, от 34% до 37% голосов. Ее главными конкурентами при любых сценариях остаются представители политического лагеря нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона - бывшие премьер-министры Эдуар Филипп (20-25%) и Габриэль Атталь (20%).

При этом в "Нацобъединении" рассматривают план Б на случай поражения в суде. В соответствии с ним Жордан Барделла заменит Ле Пен в предвыборной кампании, а Ле Пен впоследствии может стать премьером, однако насчет перспективы назначения лидера фракции "Нацобъединения" на премьерский пост все еще идут заочные юридические дебаты. Если суд запретит Ле Пен занимать выборные должности, она с большой вероятностью лишится своего депутатского мандата, даже если решит обжаловать приговор. Эксперты допускают, что суд может ограничить ее права в части участия в выборах и пребывания на выборных должностях на меньший срок, нежели тот, которого просит прокуратура. Таким образом, она сможет баллотироваться в президенты в 2027 году.

Ле Пен планомерно отвергает выдвинутые против нее обвинения и во время одного из судебных слушаний утверждала, что за требованием прокуратуры кроется "попытка разрушить партию". За день до оглашения вердикта газета La Tribune du Dimanche опубликовала короткий комментарий политика, в котором та выразила надежду на то, что до лишения ее права избираться и занимать выборные должности дела не дойдет.