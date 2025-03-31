Главы МИД стран НАТО проведут встречу

3-4 апреля в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт альянса, заседание пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Заседанием будет председательствовать Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте", - говорится в сообщении.