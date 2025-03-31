https://news.day.az/world/1740900.html Главы МИД стран НАТО проведут встречу 3-4 апреля в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО. Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт альянса, заседание пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. "Заседанием будет председательствовать Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте", - говорится в сообщении.
Главы МИД стран НАТО проведут встречу
3-4 апреля в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт альянса, заседание пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
"Заседанием будет председательствовать Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте", - говорится в сообщении.
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