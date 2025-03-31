https://news.day.az/world/1740900.html

Главы МИД стран НАТО проведут встречу

3-4 апреля в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО. Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт альянса, заседание пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. "Заседанием будет председательствовать Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте", - говорится в сообщении.