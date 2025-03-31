Трамп-младший прокомментировал приговор Ле Пен

Вынесение приговора главе парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтверждает справедливость критики, которой вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее подвергал европейские страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в социальной сети X сын американского лидера Дональд Трамп - младший.

"Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах?! Они просто пытаются подтвердить, что Джей Ди Вэнс был во всем прав?" - написал он.

Вэнс, выступая 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, подверг критике ЕС за цензуру, в том числе за блокировку социальных сетей. Он также подчеркнул, что Европа боится собственных избирателей и в таком состоянии бесполезна для Соединенных Штатов. Кроме того, вице-президент отметил, что в ЕС регулярно совершают преступления нелегальные мигранты. По его мнению, этого можно избежать путем ужесточения контроля на границе.

Суд в Париже в понедельник приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно). Приговор, по мнению экспертов, лишает ее возможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году. Как поясняет газета Le Figaro, Ле Пен может сохранить депутатский мандат и пост председателя фракции партии. Она не сможет участвовать в возможных досрочных выборах в Национальное собрание (нижняя палата) парламента Франции.