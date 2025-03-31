Сколько будут продолжаться атаки США на Хуситов?

Президент США Дональд Трамп заявил, что атаки ВС США по йеменским хуситам будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу для судоходства.

"Мы бьем по ним [хуситам] каждый день и каждую ночь - все сильнее и сильнее. Их возможности, угрожающие судоходству и региону, быстро уничтожаются. Наши атаки будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу для свободы судоходства", - написал Трамп в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он заявил, что если хуситы перестанут стрелять по американским кораблям, США в ответ прекратят огонь, и назвал это "очевидным выбором" для мятежников.

Трамп также пригрозил Ирану, который, по утверждению американского президента, является "спонсором" движения хуситов "Ансар Аллах", "настоящей болью".

15 марта США по приказу Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение "Ансар Аллах" совершило серию атак на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информации о повреждениях корабля в результате ударов не поступало.